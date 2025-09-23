Levante - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de septiembre de 2025.
###WidgetCompleto###
El Levante, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Real Madrid este martes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 4 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Adrian De La Fuente; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Jon Olasagasti; Etta Eyong, Ivan Romero.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Francisco Garcia; Federico Valverde, Daniel Ceballos, Vinicius Junior, Franco Mastantuono, Arda Guler, Kylian Mbappe.
###WidgetComentarios###
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|16/09/2025
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Marseille
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-3
| Real Madrid