Levante - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Levante, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Real Madrid este martes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 4 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Adrian De La Fuente; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Jon Olasagasti; Etta Eyong, Ivan Romero.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Francisco Garcia; Federico Valverde, Daniel Ceballos, Vinicius Junior, Franco Mastantuono, Arda Guler, Kylian Mbappe.

###WidgetComentarios###

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante

-Últimos Resultados del Real Madrid.