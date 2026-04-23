Levante - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Levante - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 23 abril 2026 14:01
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Madrid, 23 de abril de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Sevilla este jueves a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 82 32
2 Champions Real Madrid 73 32
3 Champions Villarreal 61 31
4 Champions Atlético 57 32
5 Europa League Betis 49 32
6 Conference League Getafe 44 32
17 Permanencia Sevilla 34 31
18 Descenso Alavés 33 32
19 Descenso Levante 29 31
20 Descenso Real Oviedo 27 31

-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Ivan Romero, Jon Olasagasti, Ugo Raghouber, Kareem Tunde, Pablo Martinez, Carlos Espi.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin, Jose Angel Carmona, Kike Salas, Oso; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Djibril Sow; Juanlu Sanchez, Akor Adams, Ruben Vargas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe
04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante
21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético
05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla
21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia
15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla
08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo

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