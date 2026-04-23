Levante - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Sevilla este jueves a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 82
| 32
|2
| Champions
| Real Madrid
| 73
| 32
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|17
| Permanencia
| Sevilla
| 34
| 31
|18
| Descenso
| Alavés
| 33
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Ivan Romero, Jon Olasagasti, Ugo Raghouber, Kareem Tunde, Pablo Martinez, Carlos Espi.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin, Jose Angel Carmona, Kike Salas, Oso; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Djibril Sow; Juanlu Sanchez, Akor Adams, Ruben Vargas.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo