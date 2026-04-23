Levante - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Sevilla este jueves a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 82 32 2 Champions Real Madrid 73 32 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Getafe 44 32 17 Permanencia Sevilla 34 31 18 Descenso Alavés 33 32 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Ivan Romero, Jon Olasagasti, Ugo Raghouber, Kareem Tunde, Pablo Martinez, Carlos Espi.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin, Jose Angel Carmona, Kike Salas, Oso; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Djibril Sow; Juanlu Sanchez, Akor Adams, Ruben Vargas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Sevilla.