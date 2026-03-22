Leylah Fernandez - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Leylah Fernandez - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de marzo de 2026.
La tenista Canadiense Leylah Fernandez(25) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) este domingo a las 17:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/07/2025
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (3-6, 6-1, 5-7)
| Leylah Fernandez
|17/08/2024
| Western & Southern Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (7-5, 6-7, 7-6)
| Leylah Fernandez
|24/03/2024
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Leylah Fernandez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-1)
| Oksana Selekhmeteva
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-1 (5-7, 6-4, 7-6)
| Leylah Fernandez
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Janice Tjen
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (7-5, 5-7, 3-6)
| Leylah Fernandez
|08/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Ann Li
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Leylah Fernandez
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Francesca Jones
| 0-1 (1-6, 0-3)
| Jessica Pegula
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Belinda Bencic
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-2)
| Jelena Ostapenko
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-3)
| Donna Vekic