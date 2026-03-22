Leylah Fernandez - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Leylah Fernandez - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open
Leylah Fernandez - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 22 marzo 2026 16:05
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Madrid, 22 de marzo de 2026.

La tenista Canadiense Leylah Fernandez(25) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) este domingo a las 17:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Jessica Pegula 1-2 (3-6, 6-1, 5-7) Leylah Fernandez
17/08/2024 Western & Southern Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (7-5, 6-7, 7-6) Leylah Fernandez
24/03/2024 Miami Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (5-7, 4-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Leylah Fernandez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (7-6, 3-6, 6-1) Oksana Selekhmeteva
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 2-1 (5-7, 6-4, 7-6) Leylah Fernandez
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (6-7, 4-6) Janice Tjen
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (7-5, 5-7, 3-6) Leylah Fernandez
08/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Ann Li 2-0 (6-4, 6-3) Leylah Fernandez

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Francesca Jones 0-1 (1-6, 0-3) Jessica Pegula
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 6-7) Elena Rybakina
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 7-6) Belinda Bencic
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) Jelena Ostapenko
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) Donna Vekic

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