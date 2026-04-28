Leylah Fernandez - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Leylah Fernandez - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 28 abril 2026 12:05
Madrid, 28 de abril de 2026.

La tenista canadiense Leylah Fernandez(25) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Madrid Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(8) este martes a las 13:00.

-Últimos Resultados de Leylah Fernandez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Ann Li 0-2 (3-6, 2-6) Leylah Fernandez
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Iva Jovic
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Leylah Fernandez 2-0 (6-2, 6-3) Julia Grabher
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Leylah Fernandez
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (6-7, 6-1, 7-6) Zeynep Sonmez

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) Anna Bondar
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-2) Dalma Galfi
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-2) Panna Udvardy
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Mirra Andreeva
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Mirra Andreeva

