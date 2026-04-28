Leylah Fernandez - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Leylah Fernandez - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de abril de 2026.
La tenista canadiense Leylah Fernandez(25) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Madrid Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(8) este martes a las 13:00.
-Últimos Resultados de Leylah Fernandez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Leylah Fernandez
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Iva Jovic
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Julia Grabher
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Leylah Fernandez
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (6-7, 6-1, 7-6)
| Zeynep Sonmez
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (6-7, 6-3, 7-6)
| Anna Bondar
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Dalma Galfi
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Panna Udvardy
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Mirra Andreeva
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Mirra Andreeva