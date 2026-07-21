Leyre Romero Gormaz - Veronika Erjavec, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Leyre Romero Gormaz - Veronika Erjavec: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de julio de 2026.
La tenista española Leyre Romero Gormaz(153) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista eslovena Veronika Erjavec(100) este martes no antes de las 11:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Veronika Erjavec
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Leyre Romero Gormaz
|26/02/2026
| Antalya (Octavos de final)
| Veronika Erjavec
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Leyre Romero Gormaz
-Últimos Resultados de Leyre Romero Gormaz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Panna Udvardy
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-3)
| Leyre Romero Gormaz
|13/07/2026
| Iasi Open, Qualification (Sin Definir)
| Leyre Romero Gormaz
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Zhibek Kulambayeva
|12/07/2026
| Iasi Open, Qualification (Sin Definir)
| Leyre Romero Gormaz
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Cristiana Todoni
|09/07/2026
| Bastad (Cuartos de final)
| Simona Waltert
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Leyre Romero Gormaz
|08/07/2026
| Bastad (Octavos de final)
| Miriam Bulgaru
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Leyre Romero Gormaz
-Últimos Resultados de Veronika Erjavec.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/07/2026
| Kitzbuehel (Semifinal)
| Veronika Erjavec
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Julia Grabher
|17/07/2026
| Kitzbuehel (Cuartos de final)
| Veronika Erjavec
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Gina Feistel
|15/07/2026
| Kitzbuehel (Octavos de final)
| Veronika Erjavec
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Mona Barthel
|13/07/2026
| Kitzbuehel (Dieciseisavos de final)
| Veronika Erjavec
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-4)
| Victoria Bosio
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Veronika Erjavec
| 1-2 (4-6, 6-4, 6-7)
| Leolia Jeanjean