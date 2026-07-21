Leyre Romero Gormaz - Veronika Erjavec, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Leyre Romero Gormaz - Veronika Erjavec: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open
Leyre Romero Gormaz - Veronika Erjavec: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 21 julio 2026 10:31
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Madrid, 21 de julio de 2026.

La tenista española Leyre Romero Gormaz(153) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista eslovena Veronika Erjavec(100) este martes no antes de las 11:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Veronika Erjavec 2-0 (6-4, 6-3) Leyre Romero Gormaz
26/02/2026 Antalya (Octavos de final) Veronika Erjavec 2-0 (6-4, 6-2) Leyre Romero Gormaz

-Últimos Resultados de Leyre Romero Gormaz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Panna Udvardy 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) Leyre Romero Gormaz
13/07/2026 Iasi Open, Qualification (Sin Definir) Leyre Romero Gormaz 2-0 (6-1, 6-4) Zhibek Kulambayeva
12/07/2026 Iasi Open, Qualification (Sin Definir) Leyre Romero Gormaz 2-0 (6-0, 6-3) Cristiana Todoni
09/07/2026 Bastad (Cuartos de final) Simona Waltert 2-0 (6-2, 6-1) Leyre Romero Gormaz
08/07/2026 Bastad (Octavos de final) Miriam Bulgaru 0-2 (3-6, 3-6) Leyre Romero Gormaz

-Últimos Resultados de Veronika Erjavec.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/07/2026 Kitzbuehel (Semifinal) Veronika Erjavec 0-2 (1-6, 4-6) Julia Grabher
17/07/2026 Kitzbuehel (Cuartos de final) Veronika Erjavec 2-0 (6-2, 7-5) Gina Feistel
15/07/2026 Kitzbuehel (Octavos de final) Veronika Erjavec 2-0 (6-4, 6-1) Mona Barthel
13/07/2026 Kitzbuehel (Dieciseisavos de final) Veronika Erjavec 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) Victoria Bosio
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Veronika Erjavec 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) Leolia Jeanjean

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