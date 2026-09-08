Lille - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Lille - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de septiembre de 2026.
El Lille se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Betis este martes a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy.
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| LASK
| 0
| 0
|1
| Sporting CP
| 0
| 0
|1
| FC Porto
| 0
| 0
|1
| Borussia Dortmund
| 0
| 0
|1
| Bayern Munich
| 0
| 0
|1
| Arsenal
| 0
| 0
|1
| Paris Saint-Germain
| 0
| 0
|1
| SSC Napoli
| 0
| 0
|1
| Atlético de Madrid
| 0
| 0
|1
| Shakhtar Donetsk
| 0
| 0
|1
| Como
| 0
| 0
|1
| Villareal
| 0
| 0
|1
| Feyenoord
| 0
| 0
|1
| Aston Villa
| 0
| 0
|1
| Manchester United
| 0
| 0
|1
| VfB Stuttgart
| 0
| 0
|1
| RB Leipzig
| 0
| 0
|1
| Sabah FK
| 0
| 0
|1
| Real Madrid
| 0
| 0
|1
| Slavia Prague
| 0
| 0
|1
| Club Brugge
| 0
| 0
|1
| Bodo/Glimt
| 0
| 0
|1
| Manchester City
| 0
| 0
|1
| Viking
| 0
| 0
|1
| AEK Athens
| 0
| 0
|1
| Lens
| 0
| 0
|1
| Real Betis
| 0
| 0
|1
| Slovan Bratislava
| 0
| 0
|1
| Barcelona
| 0
| 0
|1
| Inter
| 0
| 0
|1
| Galatasaray
| 0
| 0
|1
| Lille
| 0
| 0
|1
| PSV Eindhoven
| 0
| 0
|1
| Liverpool
| 0
| 0
|1
| Roma
| 0
| 0
|1
| Fenerbahce
| 0
| 0
Onces iniciales probables
LILLE: Berke Ozer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud; Benjamin Andre, Nabil Bentaleb, Ethan Mbappe, Hakon Arnar Haraldsson, Osame Sahraoui, Olivier Giroud.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca, Facundo Bernal, Antony, Isco, Pablo Fornals, Troy Parrott.
Últimos Resultados de Lille
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/03/2025
| Champions
| Lille
| 1-2
| Borussia Dortmund
|04/03/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 1-1
| Lille
|29/01/2025
| Champions
| Lille
| 6-1
| Feyenoord
|21/01/2025
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Lille
|11/12/2024
| Champions
| Lille
| 3-2
| Sturm Graz
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante