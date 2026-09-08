Lille - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Lille - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Onces Iniciales probables: Lille - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 8 septiembre 2026 16:03
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Madrid, 8 de septiembre de 2026.

El Lille se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Betis este martes a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy.

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 LASK 0 0
1 Sporting CP 0 0
1 FC Porto 0 0
1 Borussia Dortmund 0 0
1 Bayern Munich 0 0
1 Arsenal 0 0
1 Paris Saint-Germain 0 0
1 SSC Napoli 0 0
1 Atlético de Madrid 0 0
1 Shakhtar Donetsk 0 0
1 Como 0 0
1 Villareal 0 0
1 Feyenoord 0 0
1 Aston Villa 0 0
1 Manchester United 0 0
1 VfB Stuttgart 0 0
1 RB Leipzig 0 0
1 Sabah FK 0 0
1 Real Madrid 0 0
1 Slavia Prague 0 0
1 Club Brugge 0 0
1 Bodo/Glimt 0 0
1 Manchester City 0 0
1 Viking 0 0
1 AEK Athens 0 0
1 Lens 0 0
1 Real Betis 0 0
1 Slovan Bratislava 0 0
1 Barcelona 0 0
1 Inter 0 0
1 Galatasaray 0 0
1 Lille 0 0
1 PSV Eindhoven 0 0
1 Liverpool 0 0
1 Roma 0 0
1 Fenerbahce 0 0

Onces iniciales probables

LILLE: Berke Ozer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud; Benjamin Andre, Nabil Bentaleb, Ethan Mbappe, Hakon Arnar Haraldsson, Osame Sahraoui, Olivier Giroud.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca, Facundo Bernal, Antony, Isco, Pablo Fornals, Troy Parrott.

Últimos Resultados de Lille

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/03/2025 Champions Lille 1-2 Borussia Dortmund
04/03/2025 Champions Borussia Dortmund 1-1 Lille
29/01/2025 Champions Lille 6-1 Feyenoord
21/01/2025 Champions Liverpool 2-1 Lille
11/12/2024 Champions Lille 3-2 Sturm Graz

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis
21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad
23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante

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