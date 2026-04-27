Linda Noskova - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Linda Noskova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 27 abril 2026 15:05
Madrid, 27 de abril de 2026.

La tenista checa Linda Noskova(13) se enfrenta en Octavos de final del torneo Madrid Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(3) este lunes a las 16:00.

-Últimos Resultados de Linda Noskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 0-0 () Liudmila Samsonova
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-3, 6-2) Emiliana Arango
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Linda Noskova 0-2 (6-7, 5-7) Elina Svitolina
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (1-6, 1-6) Linda Noskova
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Shuai Zhang 1-2 (7-5, 1-6, 4-6) Linda Noskova

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) Coco Gauff
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Leolia Jeanjean 0-2 (3-6, 0-6) Coco Gauff
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Coco Gauff
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (5-7, 1-6) Coco Gauff
28/03/2026 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Coco Gauff

Contenido patrocinado