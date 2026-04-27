Linda Noskova - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Linda Noskova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de abril de 2026.
La tenista checa Linda Noskova(13) se enfrenta en Octavos de final del torneo Madrid Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(3) este lunes a las 16:00.
-Últimos Resultados de Linda Noskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 0-0 ()
| Liudmila Samsonova
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Emiliana Arango
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Elina Svitolina
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Linda Noskova
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Shuai Zhang
| 1-2 (7-5, 1-6, 4-6)
| Linda Noskova
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (6-4, 5-7, 1-6)
| Coco Gauff
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Leolia Jeanjean
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Coco Gauff
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Coco Gauff
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Coco Gauff
|28/03/2026
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Coco Gauff