Linda Noskova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Linda Noskova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de abril de 2026.
La tenista Checa Linda Noskova(14) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(7) este viernes a las 12:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/08/2024
| Monterrey Open (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Elina Svitolina
|22/01/2024
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 0-0 (3-0)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Linda Noskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Linda Noskova
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Shuai Zhang
| 1-2 (7-5, 1-6, 4-6)
| Linda Noskova
|11/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Linda Noskova
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Viktorija Golubic
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Linda Noskova
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 1-2 (2-6, 6-3, 4-6)
| Sorana Cirstea
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Elina Svitolina
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Katarzyna Kawa
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Elina Svitolina
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Hailey Baptiste
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Emerson Jones
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elina Svitolina