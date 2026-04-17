Linda Noskova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Linda Noskova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Porsche Tennis Grand Prix
Linda Noskova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 17 abril 2026 11:31
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Madrid, 17 de abril de 2026.

La tenista Checa Linda Noskova(14) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(7) este viernes a las 12:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/08/2024 Monterrey Open (Cuartos de final) Linda Noskova 2-0 (6-4, 6-4) Elina Svitolina
22/01/2024 Australian Open WTA (Octavos de final) Linda Noskova 0-0 (3-0) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Linda Noskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (1-6, 1-6) Linda Noskova
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Shuai Zhang 1-2 (7-5, 1-6, 4-6) Linda Noskova
11/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Belinda Bencic 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Linda Noskova
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Viktorija Golubic 0-2 (1-6, 4-6) Linda Noskova
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) Sorana Cirstea

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Eva Lys 0-2 (1-6, 0-6) Elina Svitolina
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Katarzyna Kawa 0-2 (2-6, 1-6) Elina Svitolina
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 5-7) Hailey Baptiste
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Emerson Jones
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-4) Elina Svitolina

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