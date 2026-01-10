Lorenzo Musetti - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de Hong Kong Tennis Open

Lorenzo Musetti - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Hong Kong Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de enero de 2026.
El tenista Italiano Lorenzo Musetti(7) se enfrenta en Semifinal del torneo Hong Kong Tennis Open al tenista Ruso Andrey Rublev(16) este sábado a las 08:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Coleman Wong
|07/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|13/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Lorenzo Musetti
|11/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-5)
| Alex de Minaur
|10/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Andrey Rublev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Nuno Borges
|07/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Octavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-1)
| Yibing Wu
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Andrey Rublev
|28/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Andrey Rublev
|27/10/2025
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Jacob Fearnley
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Andrey Rublev