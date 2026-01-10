Lorenzo Musetti - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de Hong Kong Tennis Open

Lorenzo Musetti - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Hong Kong Tennis Open
Lorenzo Musetti - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Hong Kong Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 10 enero 2026 7:31
Seguir en

Madrid, 10 de enero de 2026.

El tenista Italiano Lorenzo Musetti(7) se enfrenta en Semifinal del torneo Hong Kong Tennis Open al tenista Ruso Andrey Rublev(16) este sábado a las 08:30.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-4) Coleman Wong
07/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) Tomas Etcheverry
13/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-1) Lorenzo Musetti
11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) Alex de Minaur
10/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Andrey Rublev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-3, 6-4) Nuno Borges
07/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Andrey Rublev 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) Yibing Wu
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-6, 6-3) Andrey Rublev
28/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Learner Tien 0-2 (4-6, 4-6) Andrey Rublev
27/10/2025 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Jacob Fearnley 0-2 (1-6, 4-6) Andrey Rublev

Contador

Contenido patrocinado