Lorenzo Sonego - Carlos Taberner, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Lorenzo Sonego - Carlos Taberner: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de enero de 2026.
El tenista Italiano Lorenzo Sonego(40) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Carlos Taberner(99) este martes a las 01:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Lorenzo Sonego.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Octavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Juncheng Shang
|06/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Rei Sakamoto
|07/11/2025
| Open de Moselle (Semifinal)
| Cameron Norrie
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Lorenzo Sonego
|06/11/2025
| Open de Moselle (Cuartos de final)
| Lorenzo Sonego
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Daniel Altmaier
|04/11/2025
| Open de Moselle (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (6-2, 3-6, 5-7)
| Lorenzo Sonego
-Últimos Resultados de Carlos Taberner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Octavos de final)
| Alexander Shevchenko
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Carlos Taberner
|19/11/2025
| Montemar (Octavos de final)
| Carlos Taberner
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Ivan Gakhov
|18/11/2025
| Montemar (Dieciseisavos de final)
| Carlos Taberner
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Stefan Palosi
|15/11/2025
| Montevideo (Cuartos de final)
| Carlos Taberner
| 1-2 (2-6, 6-2, 6-7)
| Tomas Barrios
|13/11/2025
| Montevideo (Octavos de final)
| Carlos Taberner
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Zdenek Kolar