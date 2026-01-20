Lorenzo Sonego - Carlos Taberner, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Lorenzo Sonego - Carlos Taberner: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP
Lorenzo Sonego - Carlos Taberner: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 20 enero 2026 0:02
Seguir en

Madrid, 20 de enero de 2026.

El tenista Italiano Lorenzo Sonego(40) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Carlos Taberner(99) este martes a las 01:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Lorenzo Sonego.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Lorenzo Sonego 0-2 (3-6, 4-6) Juncheng Shang
06/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Sonego 2-0 (6-2, 7-6) Rei Sakamoto
07/11/2025 Open de Moselle (Semifinal) Cameron Norrie 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Lorenzo Sonego
06/11/2025 Open de Moselle (Cuartos de final) Lorenzo Sonego 2-0 (6-4, 7-6) Daniel Altmaier
04/11/2025 Open de Moselle (Octavos de final) Flavio Cobolli 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) Lorenzo Sonego

-Últimos Resultados de Carlos Taberner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/01/2026 Adelaide International, Qualification (Octavos de final) Alexander Shevchenko 2-0 (6-3, 6-2) Carlos Taberner
19/11/2025 Montemar (Octavos de final) Carlos Taberner 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Ivan Gakhov
18/11/2025 Montemar (Dieciseisavos de final) Carlos Taberner 2-0 (6-0, 6-1) Stefan Palosi
15/11/2025 Montevideo (Cuartos de final) Carlos Taberner 1-2 (2-6, 6-2, 6-7) Tomas Barrios
13/11/2025 Montevideo (Octavos de final) Carlos Taberner 2-0 (7-6, 6-3) Zdenek Kolar

Contador

Contenido patrocinado