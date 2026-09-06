Luis Guto Miguel - Daniel Malacek, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Luis Guto Miguel - Daniel Malacek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys
Luis Guto Miguel - Daniel Malacek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 19:05
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista brasileño Luis Guto Miguel(660) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista estadounidense Daniel Malacek(0) este domingo no antes de las 20:00.

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No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Luis Guto Miguel

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/08/2026 Kingston 2 (Semifinal) Aidan Mayo 2-0 (6-3, 6-4) Luis Guto Miguel
28/08/2026 Kingston 2 (Cuartos de final) Andrew Fenty 0-2 (5-7, 5-7) Luis Guto Miguel
26/08/2026 Kingston 2 (Octavos de final) Thomas Fancutt 0-2 (2-6, 3-6) Luis Guto Miguel
24/08/2026 Kingston 2 (Dieciseisavos de final) Luis Guto Miguel 2-0 (6-4, 6-2) Tyler Zink
18/08/2026 Kingston (Dieciseisavos de final) Valentin Royer 2-1 (6-1, 6-7, 6-2) Luis Guto Miguel

No hay partidos recientes.

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