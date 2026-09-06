Luis Guto Miguel - Daniel Malacek, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Luis Guto Miguel - Daniel Malacek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
El tenista brasileño Luis Guto Miguel(660) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista estadounidense Daniel Malacek(0) este domingo no antes de las 20:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Luis Guto Miguel
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/08/2026
| Kingston 2 (Semifinal)
| Aidan Mayo
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Luis Guto Miguel
|28/08/2026
| Kingston 2 (Cuartos de final)
| Andrew Fenty
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Luis Guto Miguel
|26/08/2026
| Kingston 2 (Octavos de final)
| Thomas Fancutt
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Luis Guto Miguel
|24/08/2026
| Kingston 2 (Dieciseisavos de final)
| Luis Guto Miguel
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Tyler Zink
|18/08/2026
| Kingston (Dieciseisavos de final)
| Valentin Royer
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-2)
| Luis Guto Miguel
No hay partidos recientes.