Maia Ilinca Burcescu - Anita Tu, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Maia Ilinca Burcescu - Anita Tu: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Maia Ilinca Burcescu - Anita Tu: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 julio 2026 15:41
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Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista rumana Maia Ilinca Burcescu(876) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Anita Tu(0) este sábado no antes de las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Maia Ilinca Burcescu.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Maia Ilinca Burcescu 1-2 (5-7, 7-6, 5-7) Xinran Sun
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Anna Pushkareva 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) Maia Ilinca Burcescu
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Maia Ilinca Burcescu 2-0 (6-1, 6-3) Thea Frodin
26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Sofiia Bielinska 2-0 (6-0, 6-4) Maia Ilinca Burcescu
25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Maia Ilinca Burcescu 2-0 (6-3, 6-2) Sofie Hettlerova

-Últimos Resultados de Anita Tu.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/09/2025 US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Lea Nilsson 2-0 (6-2, 6-2) Anita Tu
31/08/2025 US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Anita Tu 2-0 (6-4, 6-2) Elizara Yaneva
02/09/2024 US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Noemi Basiletti 2-0 (6-0, 6-2) Anita Tu
04/09/2023 US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Tereza Valentova 2-0 (6-0, 6-2) Anita Tu
03/09/2023 US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Luciana Moyano 0-2 (4-6, 2-6) Anita Tu

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