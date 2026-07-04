Maia Ilinca Burcescu - Anita Tu, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Maia Ilinca Burcescu - Anita Tu: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La tenista rumana Maia Ilinca Burcescu(876) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Anita Tu(0) este sábado no antes de las 15:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Maia Ilinca Burcescu.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Maia Ilinca Burcescu
| 1-2 (5-7, 7-6, 5-7)
| Xinran Sun
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Anna Pushkareva
| 1-2 (6-2, 4-6, 5-7)
| Maia Ilinca Burcescu
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Maia Ilinca Burcescu
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Thea Frodin
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Sofiia Bielinska
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Maia Ilinca Burcescu
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Maia Ilinca Burcescu
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Sofie Hettlerova
-Últimos Resultados de Anita Tu.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/09/2025
| US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Lea Nilsson
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Anita Tu
|31/08/2025
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Anita Tu
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Elizara Yaneva
|02/09/2024
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Noemi Basiletti
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Anita Tu
|04/09/2023
| US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Tereza Valentova
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Anita Tu
|03/09/2023
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Luciana Moyano
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Anita Tu