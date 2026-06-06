Maja Chwalinska - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Maja Chwalinska - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de junio de 2026.
La tenista polaca Maja Chwalinska(114) se enfrenta en Final del torneo Roland Garros WTA a la tenista rusa Mirra Andreeva(8) este sábado a las 15:00.
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-Últimos Resultados de Maja Chwalinska.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/06/2026
| Roland Garros WTA (Semifinal)
| Diana Shnaider
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Maja Chwalinska
|03/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Anna Kalinskaya
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Maja Chwalinska
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Maja Chwalinska
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Diane Parry
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 1-2 (6-1, 3-6, 2-6)
| Maja Chwalinska
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Maja Chwalinska
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elise Mertens
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/06/2026
| Roland Garros WTA (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|02/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Sorana Cirstea
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Jil Teichmann
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Marie Bouzkova
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-1)
| Marina Bassols Ribera