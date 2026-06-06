Maja Chwalinska - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Maja Chwalinska - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de junio de 2026.

La tenista polaca Maja Chwalinska(114) se enfrenta en Final del torneo Roland Garros WTA a la tenista rusa Mirra Andreeva(8) este sábado a las 15:00.

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-Últimos Resultados de Maja Chwalinska.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/06/2026 Roland Garros WTA (Semifinal) Diana Shnaider 0-2 (6-7, 4-6) Maja Chwalinska 03/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Anna Kalinskaya 0-2 (6-7, 3-6) Maja Chwalinska 01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Maja Chwalinska 2-0 (6-3, 6-2) Diane Parry 30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 1-2 (6-1, 3-6, 2-6) Maja Chwalinska 28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Maja Chwalinska 2-0 (6-4, 6-0) Elise Mertens

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.