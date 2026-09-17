Málaga - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Málaga - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de septiembre de 2026.

El Málaga, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Rosaleda ante Villareal este jueves a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 18 6 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Atlético 13 6 4 Champions Sevilla 13 6 5 Europa League Betis 12 5 6 Conference League Alavés 10 6 18 Descenso Malaga 3 5 19 Descenso Villarreal 2 5 20 Descenso Elche 2 6

Onces iniciales probables

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; David Larrubia, Pablo Martinez, Izan Merino, Juan Cruz, Dani Lorenzo, Chupe.VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Logan Costa, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Nathan Saliba, Nicolas Pepe, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga 06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante 30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga 24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo 19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga

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