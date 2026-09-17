Málaga - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Málaga - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Málaga - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 16:30
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Madrid, 17 de septiembre de 2026.

El Málaga, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Rosaleda ante Villareal este jueves a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 18 6
2 Champions Real Madrid 15 6
3 Champions Atlético 13 6
4 Champions Sevilla 13 6
5 Europa League Betis 12 5
6 Conference League Alavés 10 6
18 Descenso Malaga 3 5
19 Descenso Villarreal 2 5
20 Descenso Elche 2 6

Onces iniciales probables

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; David Larrubia, Pablo Martinez, Izan Merino, Juan Cruz, Dani Lorenzo, Chupe.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Logan Costa, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Nathan Saliba, Nicolas Pepe, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga
06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo
19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
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