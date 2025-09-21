Mallorca - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de septiembre de 2025.
El Mallorca, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Atlético de Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|13
| Permanencia
| Atlético
| 5
| 4
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes, Samu, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Mallorca
|10/11/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Atlético
|04/05/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Atlético
|25/11/2023
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Mallorca
|26/04/2023
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético