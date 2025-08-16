Mallorca - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 16 de agosto de 2025.

El Mallorca, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Barcelona este sábado a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Antonio Sanchez, Manu Morlanes, Takuma Asano, Sergi Darder, Pablo Torre, Vedat Muriqi.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca 03/12/2024 LaLiga Mallorca 1-5 Barcelona 08/03/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca 26/09/2023 LaLiga Mallorca 2-2 Barcelona 28/05/2023 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 10/05/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Valladolid 05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Barcelona.