Mallorca - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 16 agosto 2025 19:02
Madrid, 16 de agosto de 2025.

El Mallorca, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Barcelona este sábado a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Antonio Sanchez, Manu Morlanes, Takuma Asano, Sergi Darder, Pablo Torre, Vedat Muriqi.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/04/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca
03/12/2024 LaLiga Mallorca 1-5 Barcelona
08/03/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca
26/09/2023 LaLiga Mallorca 2-2 Barcelona
28/05/2023 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe
14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
10/05/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Valladolid
05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona
18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal
15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid
06/05/2025 Champions Barcelona 3-4 Inter

