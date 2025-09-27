Mallorca - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

El Mallorca, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Deportivo Alavés este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu, Manu Morlanes, Takuma Asano, Sergi Darder, Marc Domenech, Vedat Muriqi.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Carles Alena, Abderrahman Rebbach, Lucas Boye.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/03/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Alavés 01/11/2024 LaLiga Alavés 1-0 Mallorca 24/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Mallorca 03/12/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Alavés

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.