Mallorca - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Actualizado: sábado, 27 septiembre 2025 17:46

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

El Mallorca, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Deportivo Alavés este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu, Manu Morlanes, Takuma Asano, Sergi Darder, Marc Domenech, Vedat Muriqi.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Carles Alena, Abderrahman Rebbach, Lucas Boye.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/03/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Alavés
01/11/2024 LaLiga Alavés 1-0 Mallorca
24/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Mallorca
03/12/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Alavés

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca
21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés

