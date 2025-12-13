Mallorca - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 13 de diciembre de 2025.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Elche este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Manu Morlanes, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.

ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Marc Aguado, Aleix Febas, Martim Neto; Yago Santiago, Rafa Mir, German Valera.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/03/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Elche

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Elche.