Mallorca - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 13 diciembre 2025 15:31
Seguir en

Madrid, 13 de diciembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Elche este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Manu Morlanes, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.
ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Marc Aguado, Aleix Febas, Martim Neto; Yago Santiago, Rafa Mir, German Valera.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/03/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Elche

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca
29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna
22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca
09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona
28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad
02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche

Contador

Contenido patrocinado