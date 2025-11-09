Mallorca - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 9 de noviembre de 2025.
El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|3
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|7
| Permanencia
| Getafe
| 17
| 11
|18
| Descenso
| Mallorca
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 11
-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu, Manu Morlanes, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Coba da Costa; Borja Mayoral, Adrian Liso.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
|21/12/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Mallorca
|26/05/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Mallorca
|28/10/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Getafe
|23/04/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante