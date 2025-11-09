Mallorca - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Villarreal 26 12 3 Champions Barcelona 25 11 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 12 7 Permanencia Getafe 17 11 18 Descenso Mallorca 9 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 11

-Onces iniciales probables.

MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu, Manu Morlanes, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Coba da Costa; Borja Mayoral, Adrian Liso.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe 21/12/2024 LaLiga Getafe 0-1 Mallorca 26/05/2024 LaLiga Getafe 1-2 Mallorca 28/10/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Getafe 23/04/2023 LaLiga Mallorca 3-1 Getafe

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Getafe.