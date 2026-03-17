Manchester City - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Manchester City - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de marzo de 2026.
El Manchester City se enfrenta en Octavos de final al Real Madrid este martes a las 21:00, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Etihad Stadium, después del 3-0 cosechado en el partido de ida en el estadio del Real Madrid..
-Onces iniciales probables.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, Rayan Ait Nouri; Rodri, Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Nico O'Reilly, Rayan Cherki, Erling Haaland.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Ruediger, Francisco Garcia, Aurelien Tchouameni; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius Junior.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|19/02/2025
| Champions
| Real Madrid
| 3-1
| Manchester City
|11/02/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-3
| Real Madrid
|17/04/2024
| Champions
| Manchester City
| 4-5
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Manchester City.
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|28/01/2026
| Champions
| Manchester City
| 2-0
| Galatasaray
|20/01/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 3-1
| Manchester City
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|25/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 0-2
| Bayer Leverkusen
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica