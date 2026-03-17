Manchester City - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Manchester City - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions
Onces Iniciales probables: Manchester City - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 17 marzo 2026 16:01
Seguir en

Madrid, 17 de marzo de 2026.

El Manchester City se enfrenta en Octavos de final al Real Madrid este martes a las 21:00, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Etihad Stadium, después del 3-0 cosechado en el partido de ida en el estadio del Real Madrid..

-Onces iniciales probables.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, Rayan Ait Nouri; Rodri, Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Nico O'Reilly, Rayan Cherki, Erling Haaland.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Ruediger, Francisco Garcia, Aurelien Tchouameni; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius Junior.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City
10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City
19/02/2025 Champions Real Madrid 3-1 Manchester City
11/02/2025 Champions Manchester City 2-3 Real Madrid
17/04/2024 Champions Manchester City 4-5 Real Madrid

-Últimos Resultados del Manchester City.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City
28/01/2026 Champions Manchester City 2-0 Galatasaray
20/01/2026 Champions Bodoe/Glimt 3-1 Manchester City
10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City
25/11/2025 Champions Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche
11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica

Contador

Contenido patrocinado