Marco Trungelliti - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Marco Trungelliti - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open
Marco Trungelliti - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 23 abril 2026 14:31
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Madrid, 23 de abril de 2026.

El tenista argentino Marco Trungelliti(77) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(102) este jueves a las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 0-2 (6-7, 3-6) Daniel Merida Aguilar
15/06/2025 Lyon (Final) Daniel Merida Aguilar 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) Marco Trungelliti
07/04/2025 Madrid (Dieciseisavos de final) Marco Trungelliti 2-0 (6-3, 6-3) Daniel Merida Aguilar

-Últimos Resultados de Marco Trungelliti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 0-2 (6-7, 3-6) Daniel Merida Aguilar
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 2-0 (6-4, 6-3) Borna Gojo
13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Marco Trungelliti 0-2 (5-7, 4-6) Hamad Medjedovic
12/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 1-2 (7-5, 6-7, 1-6) Pedro Martinez
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) Nicolai Budkov Kjaer

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 0-2 (6-7, 3-6) Daniel Merida Aguilar
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Billy Harris 0-2 (3-6, 5-7) Daniel Merida Aguilar
12/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Ethan Quinn 2-0 (6-3, 6-1) Daniel Merida Aguilar
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Francesco Maestrelli 0-2 (5-7, 4-6) Daniel Merida Aguilar
05/04/2026 Bucharest Open (Final) Mariano Navone 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) Daniel Merida Aguilar

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