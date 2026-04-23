Marco Trungelliti - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Marco Trungelliti - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
El tenista argentino Marco Trungelliti(77) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(102) este jueves a las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|15/06/2025
| Lyon (Final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-2 (3-6, 6-4, 3-6)
| Marco Trungelliti
|07/04/2025
| Madrid (Dieciseisavos de final)
| Marco Trungelliti
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Daniel Merida Aguilar
-Últimos Resultados de Marco Trungelliti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Borna Gojo
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Hamad Medjedovic
|12/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 1-2 (7-5, 6-7, 1-6)
| Pedro Martinez
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-4)
| Nicolai Budkov Kjaer
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Billy Harris
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Daniel Merida Aguilar
|12/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Ethan Quinn
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Daniel Merida Aguilar
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Francesco Maestrelli
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Daniel Merida Aguilar
|05/04/2026
| Bucharest Open (Final)
| Mariano Navone
| 2-1 (6-2, 4-6, 7-5)
| Daniel Merida Aguilar