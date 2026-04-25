Mariano Navone - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Mariano Navone - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

El tenista argentino Mariano Navone(45) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista alemán Alexander Zverev(3) este sábado a las 16:00.

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-Últimos Resultados de Mariano Navone.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 0-2 (3-6, 4-6) Mariano Navone 14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Mariano Navone 0-2 (4-6, 5-7) Andrey Rublev 05/04/2026 Bucharest Open (Final) Mariano Navone 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) Daniel Merida Aguilar 04/04/2026 Bucharest Open (Semifinal) Mariano Navone 2-1 (5-7, 7-6, 7-5) Botic van de Zandschulp 03/04/2026 Bucharest Open (Cuartos de final) Alex Molcan 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) Mariano Navone

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.