Mariano Navone - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Mariano Navone - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
El tenista argentino Mariano Navone(45) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista alemán Alexander Zverev(3) este sábado a las 16:00.
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-Últimos Resultados de Mariano Navone.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Nuno Borges
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Mariano Navone
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Mariano Navone
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Andrey Rublev
|05/04/2026
| Bucharest Open (Final)
| Mariano Navone
| 2-1 (6-2, 4-6, 7-5)
| Daniel Merida Aguilar
|04/04/2026
| Bucharest Open (Semifinal)
| Mariano Navone
| 2-1 (5-7, 7-6, 7-5)
| Botic van de Zandschulp
|03/04/2026
| Bucharest Open (Cuartos de final)
| Alex Molcan
| 1-2 (6-3, 2-6, 3-6)
| Mariano Navone
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Flavio Cobolli
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (5-7, 6-0, 6-2)
| Francisco Cerundolo
|16/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Gabriel Diallo
|14/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Miomir Kecmanovic
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner