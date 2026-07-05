Mariia Makarova - Edie Griffiths, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Mariia Makarova - Edie Griffiths: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista rusa Mariia Makarova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista británica Edie Griffiths(0) este domingo no antes de las 15:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Mariia Makarova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Mariia Makarova
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Ha-Eum Lee
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Mariia Makarova
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Maaya Rajeshwaran Revathi
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Mariia Makarova
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Jordyn Hazelitt
|30/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Cuartos de final)
| Mariia Makarova
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Thea Frodin
|28/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final)
| Alena Kovackova
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Mariia Makarova
-Últimos Resultados de Edie Griffiths.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador