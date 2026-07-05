Mariia Makarova - Edie Griffiths, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Mariia Makarova - Edie Griffiths: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista rusa Mariia Makarova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista británica Edie Griffiths(0) este domingo no antes de las 15:00.

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-Últimos Resultados de Mariia Makarova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Mariia Makarova 0-2 (3-6, 6-7) Ha-Eum Lee 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Mariia Makarova 2-0 (7-6, 6-4) Maaya Rajeshwaran Revathi 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Mariia Makarova 2-0 (6-1, 7-5) Jordyn Hazelitt 30/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Cuartos de final) Mariia Makarova 0-2 (3-6, 0-6) Thea Frodin 28/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final) Alena Kovackova 0-2 (6-7, 5-7) Mariia Makarova

-Últimos Resultados de Edie Griffiths.