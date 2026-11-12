Marta Kostyuk - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Madrid, 12 de noviembre de 2026.
La tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este jueves no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Marta Kostyuk
|11/02/2025
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Marta Kostyuk
|10/10/2024
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Marta Kostyuk
|19/04/2024
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-6)
| Coco Gauff
|23/01/2024
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-7, 7-6, 2-6)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Marta Kostyuk
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Jessica Pegula
|08/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Linda Noskova
|21/10/2026
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-0 (6-4, 0-0)
| Marta Kostyuk
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Marta Kostyuk
|18/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Liudmila Samsonova
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Linda Noskova
|08/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Jessica Pegula
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Elise Mertens
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Xinran Sun
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Camila Osorio