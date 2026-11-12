Marta Kostyuk - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 12 noviembre 2026 21:29
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Madrid, 12 de noviembre de 2026.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este jueves no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-2) Marta Kostyuk
11/02/2025 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 0-2 (2-6, 5-7) Marta Kostyuk
10/10/2024 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-1) Marta Kostyuk
19/04/2024 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Marta Kostyuk 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) Coco Gauff
23/01/2024 Australian Open WTA (Cuartos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-7, 7-6, 2-6) Coco Gauff

Últimos Resultados de Marta Kostyuk

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/11/2026 WTA Finals, Group A (Round Robin) Marta Kostyuk 0-2 (2-6, 5-7) Jessica Pegula
08/11/2026 WTA Finals, Group A (Round Robin) Marta Kostyuk 0-2 (2-6, 4-6) Linda Noskova
21/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-0 (6-4, 0-0) Marta Kostyuk
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) Marta Kostyuk
18/09/2026 Guadalajara Open Akron (Cuartos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Liudmila Samsonova

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/11/2026 WTA Finals, Group A (Round Robin) Coco Gauff 0-2 (3-6, 3-6) Linda Noskova
08/11/2026 WTA Finals, Group A (Round Robin) Coco Gauff 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Jessica Pegula
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Coco Gauff 0-2 (3-6, 3-6) Elise Mertens
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-0 (7-5, 6-1) Xinran Sun
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Camila Osorio

Marta Kostyuk gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Marta Kostyuk gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Contrabreak de Coco Gauff a Marta Kostyuk. Empate 1-1 en el marcador.

Contrabreak de Coco Gauff a Marta Kostyuk. Empate 1-1 en el marcador.

¡Break para Marta Kostyuk en el juego inicial del primer set!

¡Break para Marta Kostyuk en el juego inicial del primer set!

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