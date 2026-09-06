Marta Kostyuk - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Marta Kostyuk - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA
Marta Kostyuk - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 17:41
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Linda Noskova(6) este domingo no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Marta Kostyuk 0-2 (4-6, 4-6) Linda Noskova
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-6, 6-0) Linda Noskova

Últimos Resultados de Marta Kostyuk

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Ekaterina Alexandrova
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-1, 7-5) Sloane Stephens
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-4, 6-1) Storm Hunter
22/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-2) Marta Kostyuk
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (4-6, 6-0, 6-2) Mirra Andreeva

Últimos Resultados de Linda Noskova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Ann Li 1-2 (2-6, 7-6, 2-6) Linda Noskova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Lanlana Tararudee 0-2 (4-6, 2-6) Linda Noskova
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Katie Volynets 0-2 (5-7, 1-6) Linda Noskova
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Linda Noskova 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 2-0 (7-6, 6-2) Clara Tauson

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