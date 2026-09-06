Marta Kostyuk - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Marta Kostyuk - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista ucraniana Marta Kostyuk(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Linda Noskova(6) este domingo no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Linda Noskova
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-6, 6-0)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Marta Kostyuk
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Ekaterina Alexandrova
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Sloane Stephens
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Storm Hunter
|22/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Marta Kostyuk
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (4-6, 6-0, 6-2)
| Mirra Andreeva
Últimos Resultados de Linda Noskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Ann Li
| 1-2 (2-6, 7-6, 2-6)
| Linda Noskova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Linda Noskova
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Volynets
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Linda Noskova
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Clara Tauson