Marta Kostyuk - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Marta Kostyuk - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group A
Marta Kostyuk - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group A - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 8 noviembre 2026 20:01
Seguir en

Madrid, 8 de noviembre de 2026.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista checa Linda Noskova(8) este domingo no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (5-7, 7-5, 4-6) Linda Noskova
09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Marta Kostyuk 0-2 (4-6, 4-6) Linda Noskova
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-6, 6-0) Linda Noskova

Últimos Resultados de Marta Kostyuk

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-0 (6-4, 0-0) Marta Kostyuk
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) Marta Kostyuk
18/09/2026 Guadalajara Open Akron (Cuartos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Liudmila Samsonova
17/09/2026 Guadalajara Open Akron (Octavos de final) Marta Kostyuk 0-0 () Taylor Townsend
06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (5-7, 7-5, 4-6) Linda Noskova

Últimos Resultados de Linda Noskova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Linda Noskova 0-2 (2-6, 2-6) Ekaterina Alexandrova
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-2, 6-1) Viktorija Golubic
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-4, 6-1) Gabriela Ruse
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 6-7) Linda Noskova
25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (6-7, 2-6) Linda Noskova
Contador

Contenido patrocinado