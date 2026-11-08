Marta Kostyuk - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Marta Kostyuk - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group A - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de noviembre de 2026.
La tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista checa Linda Noskova(8) este domingo no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (5-7, 7-5, 4-6)
| Linda Noskova
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Linda Noskova
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-6, 6-0)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Marta Kostyuk
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/10/2026
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-0 (6-4, 0-0)
| Marta Kostyuk
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Marta Kostyuk
|18/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Liudmila Samsonova
|17/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-0 ()
| Taylor Townsend
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (5-7, 7-5, 4-6)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Linda Noskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Ekaterina Alexandrova
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Viktorija Golubic
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Gabriela Ruse
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Linda Noskova
|25/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Linda Noskova