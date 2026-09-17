Marta Kostyuk - Liudmila Samsonova, en directo hoy: sigue el partido de Guadalajara Open Akron

Marta Kostyuk - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Guadalajara Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de septiembre de 2026.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Guadalajara Open Akron a la tenista Rusa Liudmila Samsonova(50) este jueves no antes de las 18:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/10/2023 China Open (Octavos de final) Liudmila Samsonova 2-1 (6-4, 6-7, 7-5) Marta Kostyuk 04/08/2023 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Liudmila Samsonova 2-0 (6-4, 6-2) Marta Kostyuk

Últimos Resultados de Marta Kostyuk

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/09/2026 Guadalajara Open Akron (Octavos de final) Marta Kostyuk 0-0 () Taylor Townsend 06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (5-7, 7-5, 4-6) Linda Noskova 04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Ekaterina Alexandrova 02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-1, 7-5) Sloane Stephens 30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-4, 6-1) Storm Hunter

Últimos Resultados de Liudmila Samsonova