Marta Kostyuk - Liudmila Samsonova, en directo hoy: sigue el partido de Guadalajara Open Akron

Marta Kostyuk - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Guadalajara Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de septiembre de 2026.
La tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Guadalajara Open Akron a la tenista Rusa Liudmila Samsonova(50) este jueves no antes de las 18:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2023
| China Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-5)
| Marta Kostyuk
|04/08/2023
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Liudmila Samsonova
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Marta Kostyuk
Últimos Resultados de Marta Kostyuk
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-0 ()
| Taylor Townsend
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (5-7, 7-5, 4-6)
| Linda Noskova
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Ekaterina Alexandrova
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Sloane Stephens
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Storm Hunter
Últimos Resultados de Liudmila Samsonova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Kayla Day
| 1-2 (6-7, 6-2, 6-7)
| Liudmila Samsonova
|15/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Elsa Jacquemot
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Liudmila Samsonova
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Maya Joint
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-2)
| Liudmila Samsonova
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (2-6, 6-4, 6-1)
| Liudmila Samsonova
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Yulia Putintseva
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Liudmila Samsonova