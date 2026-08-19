Marta Kostyuk - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Marta Kostyuk - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open
Marta Kostyuk - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 19 agosto 2026 18:02
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Madrid, 19 de agosto de 2026.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(6) este miércoles no antes de las 19:00.

Últimos Resultados de Marta Kostyuk

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-5, 7-5) Sloane Stephens
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Sofia Kenin
08/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-3, 1-6, 2-6) Iga Swiatek
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-1) Madison Keys
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-6, 6-0) Katherine Sebov

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Janice Tjen 0-2 (1-6, 6-7) Mirra Andreeva
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Oleksandra Oliynykova 0-2 (1-6, 0-6) Mirra Andreeva
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 0-2 (1-6, 4-6) Leylah Fernandez
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-2) Karolina Pliskova
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Barbora Krejcikova 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Mirra Andreeva

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