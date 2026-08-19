Marta Kostyuk - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Marta Kostyuk - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de agosto de 2026.
La tenista ucraniana Marta Kostyuk(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(6) este miércoles no antes de las 19:00.
Últimos Resultados de Marta Kostyuk
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Sloane Stephens
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Sofia Kenin
|08/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-3, 1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Madison Keys
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-6, 6-0)
| Katherine Sebov
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Mirra Andreeva
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Leylah Fernandez
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Karolina Pliskova
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Mirra Andreeva