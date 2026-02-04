Martin Damm - Roberto Bautista Agut, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Martin Damm - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Open Sud de France
Martin Damm - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 febrero 2026 12:33
Madrid, 4 de febrero de 2026.

El tenista estadounidense Martin Damm(160) se enfrenta en Octavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Español Roberto Bautista Agut(89) este miércoles a las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Martin Damm.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Hubert Hurkacz 0-2 (6-7, 4-6) Martin Damm
02/02/2026 Open Sud de France, Qualification (Cuartos de final) Clement Tabur 1-2 (6-7, 7-6, 6-7) Martin Damm
01/02/2026 Open Sud de France, Qualification (Octavos de final) Matteo Martineau 0-2 (6-7, 4-6) Martin Damm
27/01/2026 Oeiras 2 (Dieciseisavos de final) Martin Damm 1-2 (7-6, 3-6, 6-7) Vilius Gaubas
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Martin Damm 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) Valentin Vacherot

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 2-1 (5-7, 6-3, 7-5) Christopher O'Connell
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Juncheng Shang 3-1 (6-4, 6-7, 6-4, 6-0) Roberto Bautista Agut
13/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (3-6, 6-7) Giovanni Mpetshi Perricard
27/08/2025 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 1-3 (5-7, 2-6, 7-5, 4-6) Jacob Fearnley
20/08/2025 Winston-Salem Open (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (4-6, 3-6) Marton Fucsovics

