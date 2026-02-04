Martin Damm - Roberto Bautista Agut, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Martin Damm - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de febrero de 2026.
El tenista estadounidense Martin Damm(160) se enfrenta en Octavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Español Roberto Bautista Agut(89) este miércoles a las 13:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Martin Damm.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Martin Damm
|02/02/2026
| Open Sud de France, Qualification (Cuartos de final)
| Clement Tabur
| 1-2 (6-7, 7-6, 6-7)
| Martin Damm
|01/02/2026
| Open Sud de France, Qualification (Octavos de final)
| Matteo Martineau
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Martin Damm
|27/01/2026
| Oeiras 2 (Dieciseisavos de final)
| Martin Damm
| 1-2 (7-6, 3-6, 6-7)
| Vilius Gaubas
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Damm
| 0-3 (4-6, 4-6, 4-6)
| Valentin Vacherot
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-1 (5-7, 6-3, 7-5)
| Christopher O'Connell
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Juncheng Shang
| 3-1 (6-4, 6-7, 6-4, 6-0)
| Roberto Bautista Agut
|13/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|27/08/2025
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-3 (5-7, 2-6, 7-5, 4-6)
| Jacob Fearnley
|20/08/2025
| Winston-Salem Open (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Marton Fucsovics