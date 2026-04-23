Martin Landaluce - Adam Walton, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Martin Landaluce - Adam Walton: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.

El tenista español Martin Landaluce(99) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open al tenista australiano Adam Walton(117) este jueves a las 18:30.

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-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 0-2 (5-7, 2-6) Lorenzo Musetti 11/04/2026 Monza (Semifinal) Raphael Collignon 2-0 (6-1, 6-4) Martin Landaluce 10/04/2026 Monza (Cuartos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-3, 6-2) Hugo Gaston 09/04/2026 Monza (Octavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-4, 6-4) Marco Cecchinato 07/04/2026 Monza (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 2-1 (6-4, 2-6, 6-2) Federico Arnaboldi

-Últimos Resultados de Adam Walton.