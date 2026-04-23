Martin Landaluce - Adam Walton, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Martin Landaluce - Adam Walton: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open
Martin Landaluce - Adam Walton: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 17:33
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Madrid, 23 de abril de 2026.

El tenista español Martin Landaluce(99) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open al tenista australiano Adam Walton(117) este jueves a las 18:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 0-2 (5-7, 2-6) Lorenzo Musetti
11/04/2026 Monza (Semifinal) Raphael Collignon 2-0 (6-1, 6-4) Martin Landaluce
10/04/2026 Monza (Cuartos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-3, 6-2) Hugo Gaston
09/04/2026 Monza (Octavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-4, 6-4) Marco Cecchinato
07/04/2026 Monza (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 2-1 (6-4, 2-6, 6-2) Federico Arnaboldi

-Últimos Resultados de Adam Walton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/04/2026 Busan (Cuartos de final) Yunchaokete Bu 2-0 (6-4, 7-6) Adam Walton
15/04/2026 Busan (Octavos de final) James Kent Trotter 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) Adam Walton
13/04/2026 Busan (Dieciseisavos de final) Yu-Hsiou Hsu 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) Adam Walton
01/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Dieciseisavos de final) Roman Andres Burruchaga 2-0 (6-2, 6-3) Adam Walton
24/03/2026 Morelia (Dieciseisavos de final) Luka Pavlovic 2-0 (6-3, 7-5) Adam Walton

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