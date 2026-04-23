Martin Landaluce - Adam Walton, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Martin Landaluce - Adam Walton: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
El tenista español Martin Landaluce(99) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open al tenista australiano Adam Walton(117) este jueves a las 18:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Martin Landaluce.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Martin Landaluce
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
|11/04/2026
| Monza (Semifinal)
| Raphael Collignon
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Martin Landaluce
|10/04/2026
| Monza (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Hugo Gaston
|09/04/2026
| Monza (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Marco Cecchinato
|07/04/2026
| Monza (Dieciseisavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-2)
| Federico Arnaboldi
-Últimos Resultados de Adam Walton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| Busan (Cuartos de final)
| Yunchaokete Bu
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Adam Walton
|15/04/2026
| Busan (Octavos de final)
| James Kent Trotter
| 1-2 (4-6, 7-6, 3-6)
| Adam Walton
|13/04/2026
| Busan (Dieciseisavos de final)
| Yu-Hsiou Hsu
| 1-2 (2-6, 7-5, 2-6)
| Adam Walton
|01/04/2026
| US Men's Clay Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Adam Walton
|24/03/2026
| Morelia (Dieciseisavos de final)
| Luka Pavlovic
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Adam Walton