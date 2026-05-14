Martin Landaluce - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Martin Landaluce - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 14 mayo 2026 18:04
Madrid, 14 de mayo de 2026.

El tenista español Martin Landaluce(94) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista Ruso Daniil Medvedev(9) este jueves a las 19:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (5-7, 4-6) Martin Landaluce
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Mattia Bellucci 0-2 (4-6, 3-6) Martin Landaluce
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Marin Cilic 0-2 (4-6, 4-6) Martin Landaluce
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Martin Landaluce 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Andrea Pellegrino
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-2, 6-3) Christopher O'Connell

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (3-6, 2-6) Daniil Medvedev
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Pablo Llamas Ruiz 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) Daniil Medvedev
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Tomas Machac 0-0 () Daniil Medvedev
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Flavio Cobolli
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-3, 6-2) Nicolai Budkov Kjaer

