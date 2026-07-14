Matej Dodig - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Matej Dodig - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Croatia Open
Matej Dodig - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 14 julio 2026 16:14
Seguir en

Madrid, 14 de julio de 2026.

El tenista Croata Matej Dodig(254) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Croatia Open al tenista español Pablo Carreno Busta(65) este martes no antes de las 16:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Matej Dodig.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/07/2026 Trieste (Final) Matej Dodig 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) Hugo Dellien
11/07/2026 Trieste (Semifinal) Matej Dodig 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Henri Squire
10/07/2026 Trieste (Cuartos de final) Raul Brancaccio 0-2 (6-7, 1-6) Matej Dodig
08/07/2026 Trieste (Octavos de final) Michele Ribecai 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) Matej Dodig
06/07/2026 Trieste (Dieciseisavos de final) Sumit Nagal 0-2 (2-6, 4-6) Matej Dodig

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (3-6, 6-7, 0-0) Pablo Carreno Busta
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Rafael Jodar 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-3 (6-7, 5-7, 6-3, 4-6) Pablo Carreno Busta
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Thanasi Kokkinakis 1-1 (5-7, 6-4, 0-1) Pablo Carreno Busta

Contador

Contenido patrocinado