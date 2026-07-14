Matej Dodig - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Matej Dodig - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de julio de 2026.
El tenista Croata Matej Dodig(254) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Croatia Open al tenista español Pablo Carreno Busta(65) este martes no antes de las 16:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Matej Dodig.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/07/2026
| Trieste (Final)
| Matej Dodig
| 1-2 (7-5, 4-6, 2-6)
| Hugo Dellien
|11/07/2026
| Trieste (Semifinal)
| Matej Dodig
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Henri Squire
|10/07/2026
| Trieste (Cuartos de final)
| Raul Brancaccio
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Matej Dodig
|08/07/2026
| Trieste (Octavos de final)
| Michele Ribecai
| 1-2 (6-4, 5-7, 4-6)
| Matej Dodig
|06/07/2026
| Trieste (Dieciseisavos de final)
| Sumit Nagal
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Matej Dodig
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (3-6, 6-7, 0-0)
| Pablo Carreno Busta
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-3 (6-7, 5-7, 6-3, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Thanasi Kokkinakis
| 1-1 (5-7, 6-4, 0-1)
| Pablo Carreno Busta