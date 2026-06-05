Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Roland Garros ATP
Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 5 junio 2026 18:15
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Madrid, 5 de junio de 2026.

El tenista italiano Matteo Arnaldi(104) se enfrenta en Semifinal del torneo Roland Garros ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(14) este viernes a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2025 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 3-1 (6-3, 6-3, 6-7, 6-1) Matteo Arnaldi
26/07/2023 Croatia Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 6-7) Matteo Arnaldi

-Últimos Resultados de Matteo Arnaldi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Matteo Berrettini 0-1 (5-7, 2-5) Matteo Arnaldi
01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Frances Tiafoe 2-3 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 4-6) Matteo Arnaldi
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 3-2 (6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6) Raphael Collignon
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Matteo Arnaldi 3-1 (7-6, 5-7, 6-3, 6-2) Stefanos Tsitsipas
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tallon Griekspoor 1-3 (7-6, 3-6, 6-7, 3-6) Matteo Arnaldi

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6) Flavio Cobolli
01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Flavio Cobolli 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 7-6) Zachary Svajda
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) Learner Tien
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) Yibing Wu
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Flavio Cobolli 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) Andrea Pellegrino

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