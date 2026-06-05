Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de junio de 2026.
El tenista italiano Matteo Arnaldi(104) se enfrenta en Semifinal del torneo Roland Garros ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(14) este viernes a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2025
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-1 (6-3, 6-3, 6-7, 6-1)
| Matteo Arnaldi
|26/07/2023
| Croatia Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Matteo Arnaldi
-Últimos Resultados de Matteo Arnaldi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-1 (5-7, 2-5)
| Matteo Arnaldi
|01/06/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-3 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 4-6)
| Matteo Arnaldi
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 3-2 (6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6)
| Raphael Collignon
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 3-1 (7-6, 5-7, 6-3, 6-2)
| Stefanos Tsitsipas
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 1-3 (7-6, 3-6, 6-7, 3-6)
| Matteo Arnaldi
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|01/06/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 7-6)
| Zachary Svajda
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-0 (6-2, 6-2, 6-3)
| Learner Tien
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
| Yibing Wu
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-0 (6-4, 7-6, 6-3)
| Andrea Pellegrino