Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de junio de 2026.

El tenista italiano Matteo Arnaldi(104) se enfrenta en Semifinal del torneo Roland Garros ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(14) este viernes a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/05/2025 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 3-1 (6-3, 6-3, 6-7, 6-1) Matteo Arnaldi 26/07/2023 Croatia Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 6-7) Matteo Arnaldi

-Últimos Resultados de Matteo Arnaldi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Matteo Berrettini 0-1 (5-7, 2-5) Matteo Arnaldi 01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Frances Tiafoe 2-3 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 4-6) Matteo Arnaldi 30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 3-2 (6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6) Raphael Collignon 28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Matteo Arnaldi 3-1 (7-6, 5-7, 6-3, 6-2) Stefanos Tsitsipas 26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tallon Griekspoor 1-3 (7-6, 3-6, 6-7, 3-6) Matteo Arnaldi

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.