Mayar Sherif - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Mayar Sherif - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de julio de 2026.
La tenista Egipcia Mayar Sherif(73) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista española Paula Badosa(93) este viernes no antes de las 12:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/07/2026
| Iasi Open (Final)
| Mayar Sherif
| 1-0 (6-4, 4-0)
| Paula Badosa
|04/04/2023
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Mayar Sherif
Últimos Resultados de Mayar Sherif
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/07/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Mayar Sherif
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elsa Jacquemot
|22/07/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Simona Waltert
| 1-2 (7-5, 4-6, 6-7)
| Mayar Sherif
|20/07/2026
| Iasi Open (Final)
| Mayar Sherif
| 1-0 (6-4, 4-0)
| Paula Badosa
|18/07/2026
| Iasi Open (Semifinal)
| Mayar Sherif
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Oleksandra Oliynykova
|17/07/2026
| Iasi Open (Cuartos de final)
| Yulia Putintseva
| 1-2 (2-6, 6-3, 6-7)
| Mayar Sherif
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/07/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Panna Udvardy
|22/07/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Katarzyna Kawa
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Paula Badosa
|20/07/2026
| Iasi Open (Final)
| Mayar Sherif
| 1-0 (6-4, 4-0)
| Paula Badosa
|18/07/2026
| Iasi Open (Semifinal)
| Paula Badosa
| 2-1 (3-6, 7-5, 7-6)
| Tamara Zidansek
|17/07/2026
| Iasi Open (Cuartos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Paula Badosa