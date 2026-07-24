Mayar Sherif - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Mayar Sherif - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Hamburg European Open
Mayar Sherif - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 24 julio 2026 11:31
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Madrid, 24 de julio de 2026.

La tenista Egipcia Mayar Sherif(73) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista española Paula Badosa(93) este viernes no antes de las 12:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/07/2026 Iasi Open (Final) Mayar Sherif 1-0 (6-4, 4-0) Paula Badosa
04/04/2023 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-3, 6-1) Mayar Sherif

Últimos Resultados de Mayar Sherif

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/07/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Mayar Sherif 2-0 (6-2, 6-3) Elsa Jacquemot
22/07/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Simona Waltert 1-2 (7-5, 4-6, 6-7) Mayar Sherif
20/07/2026 Iasi Open (Final) Mayar Sherif 1-0 (6-4, 4-0) Paula Badosa
18/07/2026 Iasi Open (Semifinal) Mayar Sherif 2-0 (6-3, 6-1) Oleksandra Oliynykova
17/07/2026 Iasi Open (Cuartos de final) Yulia Putintseva 1-2 (2-6, 6-3, 6-7) Mayar Sherif

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/07/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-4, 6-1) Panna Udvardy
22/07/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Katarzyna Kawa 0-2 (5-7, 4-6) Paula Badosa
20/07/2026 Iasi Open (Final) Mayar Sherif 1-0 (6-4, 4-0) Paula Badosa
18/07/2026 Iasi Open (Semifinal) Paula Badosa 2-1 (3-6, 7-5, 7-6) Tamara Zidansek
17/07/2026 Iasi Open (Cuartos de final) Panna Udvardy 0-2 (4-6, 6-7) Paula Badosa

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