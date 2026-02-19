Mirra Andreeva - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Mirra Andreeva - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de febrero de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este jueves a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/03/2025
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-1 (7-6, 2-6, 6-3)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Jaqueline Cristian
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-0 ()
| Daria Kasatkina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Victoria Mboko
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Magda Linette
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Amanda Anisimova
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 0-0 ()
| Amanda Anisimova
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 1-1 (7-5, 6-7, 1-4)
| Karolina Pliskova
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Amanda Anisimova