Mirra Andreeva - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Mirra Andreeva - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships
Mirra Andreeva - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 19 febrero 2026 13:29
Seguir en

Madrid, 19 de febrero de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este jueves a las 12:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/03/2025 Miami Open (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 2-1 (7-6, 2-6, 6-3) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-3) Jaqueline Cristian
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 0-0 () Daria Kasatkina
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Victoria Mboko
09/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-6, 6-1) Magda Linette
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Janice Tjen 0-2 (1-6, 3-6) Amanda Anisimova
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Barbora Krejcikova 0-0 () Amanda Anisimova
09/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 1-1 (7-5, 6-7, 1-4) Karolina Pliskova
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Xinyu Wang 0-2 (6-7, 4-6) Amanda Anisimova

Contador

Contenido patrocinado