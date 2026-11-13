Mirra Andreeva - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Mirra Andreeva - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B
Mirra Andreeva - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 13 noviembre 2026 20:02
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Madrid, 13 de noviembre de 2026.

La tenista rusa Mirra Andreeva(3) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista checa Karolina Muchova(7) este viernes no antes de las 21:00.

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Aryna Sabalenka 0-2 (4-6, 0-6) Mirra Andreeva
09/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-0) Elina Svitolina
11/10/2026 China Open (Final) Qinwen Zheng 2-0 (7-5, 6-4) Mirra Andreeva
10/10/2026 China Open (Semifinal) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-2) Nikola Bartunkova
08/10/2026 China Open (Cuartos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (6-7, 6-7) Mirra Andreeva

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Elina Svitolina 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) Karolina Muchova
09/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 7-5) Karolina Muchova
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Karolina Muchova 0-2 (5-7, 3-6) Diana Shnaider
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (3-6, 7-6, 7-6) Caty McNally
08/10/2026 China Open (Cuartos de final) Karolina Muchova 0-2 (3-6, 0-6) Nikola Bartunkova
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