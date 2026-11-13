Mirra Andreeva - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Mirra Andreeva - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de noviembre de 2026.
La tenista rusa Mirra Andreeva(3) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista checa Karolina Muchova(7) este viernes no antes de las 21:00.
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|09/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elina Svitolina
|11/10/2026
| China Open (Final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Mirra Andreeva
|10/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Nikola Bartunkova
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Mirra Andreeva
Últimos Resultados de Karolina Muchova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Elina Svitolina
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-2)
| Karolina Muchova
|09/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Karolina Muchova
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Diana Shnaider
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-6)
| Caty McNally
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Nikola Bartunkova