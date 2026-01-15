Mirra Andreeva - Maya Joint, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Mirra Andreeva - Maya Joint: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de enero de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Adelaide International a la tenista Australiana Maya Joint(32) este jueves a las 09:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Marie Bouzkova
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Marta Kostyuk
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (5-7, 6-4, 7-5)
| Linda Noskova
|07/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Olivia Gadecki
-Últimos Resultados de Maya Joint.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Maya Joint
| 0-0 (0-2)
| Ajla Tomljanovic
|13/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Maya Joint
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Sofia Kenin
|09/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Maya Joint
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|06/01/2026
| United Cup, Group D (Round Robin)
| Maya Joint
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Barbora Krejcikova
|16/11/2025
| Billie Jean King Cup Playoffs, Group E (Round Robin)
| Maya Joint
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-1)
| Laura Pigossi