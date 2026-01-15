Mirra Andreeva - Maya Joint, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Mirra Andreeva - Maya Joint: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: jueves, 15 enero 2026 8:00
Madrid, 15 de enero de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Adelaide International a la tenista Australiana Maya Joint(32) este jueves a las 09:00.

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-1) Marie Bouzkova
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (6-7, 3-6) Marta Kostyuk
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (5-7, 6-4, 7-5) Linda Noskova
07/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Olivia Gadecki

-Últimos Resultados de Maya Joint.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Maya Joint 0-0 (0-2) Ajla Tomljanovic
13/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Maya Joint 2-0 (7-6, 6-4) Sofia Kenin
09/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Maya Joint 0-2 (1-6, 1-6) Iga Swiatek
06/01/2026 United Cup, Group D (Round Robin) Maya Joint 0-2 (4-6, 1-6) Barbora Krejcikova
16/11/2025 Billie Jean King Cup Playoffs, Group E (Round Robin) Maya Joint 2-1 (2-6, 7-5, 6-1) Laura Pigossi

