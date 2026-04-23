Mirra Andreeva - Panna Udvardy, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Mirra Andreeva - Panna Udvardy: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 18:04
Seguir en

Madrid, 23 de abril de 2026.

La tenista rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Húngara Panna Udvardy(78) este jueves a las 19:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Mirra Andreeva
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Mirra Andreeva
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Alycia Parks 0-2 (6-7, 3-6) Mirra Andreeva
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Mirra Andreeva
12/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Final) Mirra Andreeva 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Anastasia Potapova

-Últimos Resultados de Panna Udvardy.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Panna Udvardy 2-1 (6-4, 1-6, 6-1) Kimberly Birrell
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Panna Udvardy 1-2 (6-0, 3-6, 2-6) Tyra Caterina Grant
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Panna Udvardy 2-0 (6-4, 6-1) Julieta Pareja
08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Anhelina Kalinina 2-1 (5-7, 6-1, 6-0) Panna Udvardy
05/04/2026 Copa Colsanitas (Final) Marie Bouzkova 2-1 (6-7, 6-2, 6-2) Panna Udvardy

Contador

Contenido patrocinado