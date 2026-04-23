Mirra Andreeva - Panna Udvardy, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Mirra Andreeva - Panna Udvardy: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
La tenista rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Húngara Panna Udvardy(78) este jueves a las 19:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Mirra Andreeva
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Mirra Andreeva
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|12/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Anastasia Potapova
-Últimos Resultados de Panna Udvardy.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Panna Udvardy
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-1)
| Kimberly Birrell
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Panna Udvardy
| 1-2 (6-0, 3-6, 2-6)
| Tyra Caterina Grant
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Panna Udvardy
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Julieta Pareja
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Anhelina Kalinina
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-0)
| Panna Udvardy
|05/04/2026
| Copa Colsanitas (Final)
| Marie Bouzkova
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-2)
| Panna Udvardy