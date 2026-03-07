Mirra Andreeva - Solana Sierra, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Mirra Andreeva - Solana Sierra: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Argentina - Argentina Solana Sierra(65) este sábado a las 23:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 5-7, 6-7)
| Amanda Anisimova
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Jaqueline Cristian
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-0 ()
| Daria Kasatkina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Victoria Mboko
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Magda Linette
-Últimos Resultados de Solana Sierra.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Solana Sierra
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Solana Sierra
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Kamilla Rakhimova
|08/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Solana Sierra
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Karolina Pliskova
|07/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Octavos de final)
| Solana Sierra
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Alycia Parks
|06/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Solana Sierra
| 2-0 (6-1, 6-0)
| Hind Al-Mudahka