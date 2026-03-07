Mirra Andreeva - Solana Sierra, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Mirra Andreeva - Solana Sierra: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Mirra Andreeva - Solana Sierra: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 22:33
Seguir en

Madrid, 7 de marzo de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Argentina - Argentina Solana Sierra(65) este sábado a las 23:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 5-7, 6-7) Amanda Anisimova
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-3) Jaqueline Cristian
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 0-0 () Daria Kasatkina
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Victoria Mboko
09/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-6, 6-1) Magda Linette

-Últimos Resultados de Solana Sierra.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Peyton Stearns 0-2 (5-7, 5-7) Solana Sierra
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Solana Sierra 0-2 (3-6, 6-7) Kamilla Rakhimova
08/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Solana Sierra 0-2 (1-6, 2-6) Karolina Pliskova
07/02/2026 Qatar Total Open, Qualification (Octavos de final) Solana Sierra 0-2 (5-7, 3-6) Alycia Parks
06/02/2026 Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Solana Sierra 2-0 (6-1, 6-0) Hind Al-Mudahka

Contador

Contenido patrocinado