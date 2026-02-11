Mirra Andreeva - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Mirra Andreeva - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Total Open
Mirra Andreeva - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: miércoles, 11 febrero 2026 12:02
Madrid, 11 de febrero de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Canadiense Victoria Mboko(13) este miércoles a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/01/2026 Adelaide International (Final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-1) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-6, 6-1) Magda Linette
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Mirra Andreeva
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Gabriela Ruse 0-2 (3-6, 4-6) Mirra Andreeva
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 0-2 (0-6, 4-6) Mirra Andreeva
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Donna Vekic 1-2 (6-4, 3-6, 0-6) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Vera Zvonareva 0-2 (4-6, 4-6) Victoria Mboko
08/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (5-7, 2-6) Victoria Mboko
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) Victoria Mboko
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 2-1 (7-6, 5-7, 6-3) Clara Tauson
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-3) Caty McNally

