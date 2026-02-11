Mirra Andreeva - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Mirra Andreeva - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de febrero de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Canadiense Victoria Mboko(13) este miércoles a las 13:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/01/2026
| Adelaide International (Final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Magda Linette
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Gabriela Ruse
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Donna Vekic
| 1-2 (6-4, 3-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Vera Zvonareva
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Victoria Mboko
|08/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Victoria Mboko
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Victoria Mboko
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-6, 5-7, 6-3)
| Clara Tauson
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Caty McNally