Naomi Osaka - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Naomi Osaka - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de septiembre de 2026.
La tenista japonesa Naomi Osaka(13) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este lunes no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Naomi Osaka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-5)
| Elise Mertens
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-1)
| Katerina Siniakova
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Anastasia Zakharova
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Elena Rybakina
|10/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Naomi Osaka
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Elena Rybakina
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Thea Frodin
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|21/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 0-0 (4-1)
| Elena Rybakina
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elena Rybakina