Naomi Osaka - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Naomi Osaka - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA
Naomi Osaka - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 7 septiembre 2026 20:01
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Madrid, 7 de septiembre de 2026.

La tenista japonesa Naomi Osaka(13) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este lunes no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Naomi Osaka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Naomi Osaka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Naomi Osaka 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) Elise Mertens
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Naomi Osaka 2-1 (6-2, 5-7, 6-1) Katerina Siniakova
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Naomi Osaka 2-0 (7-6, 7-6) Anastasia Zakharova
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Naomi Osaka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Elena Rybakina
10/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (4-6, 4-6) Naomi Osaka

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Yulia Starodubtseva 0-2 (6-7, 3-6) Elena Rybakina
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Thea Frodin 0-2 (3-6, 2-6) Elena Rybakina
21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 0-0 (4-1) Elena Rybakina
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Diana Shnaider 0-2 (4-6, 4-6) Elena Rybakina

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