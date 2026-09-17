Nauhany Leme Da Silva - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Madrid, 17 de septiembre de 2026.
La tenista brasileña Nauhany Leme Da Silva(660) se enfrenta en Octavos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(105) este jueves no antes de las 18:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Nauhany Leme Da Silva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Nauhany Leme Da Silva
| 2-1 (5-7, 6-4, 7-5)
| Astra Sharma
|10/09/2026
| US Open Juniors, Girls (Cuartos de final)
| Chukwumelije Clarke
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Nauhany Leme Da Silva
|09/09/2026
| US Open Juniors, Girls (Octavos de final)
| Felitsata Dorofeeva-Rybas
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Nauhany Leme Da Silva
|08/09/2026
| US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Daniella Britton
| 1-1 (4-6, 7-6, 0-0)
| Nauhany Leme Da Silva
|07/09/2026
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Olivia Traynor
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Nauhany Leme Da Silva
Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Tikhonova
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Kaitlin Quevedo
|10/09/2026
| Barranquilla (Cuartos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Claire Liu
|09/09/2026
| Barranquilla (Octavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-1)
| Sara Sorribes Tormo
|08/09/2026
| Barranquilla (Dieciseisavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-5)
| Anna Rogers
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elise Mertens