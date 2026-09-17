Nauhany Leme Da Silva - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 17 septiembre 2026 19:22
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Madrid, 17 de septiembre de 2026.

La tenista brasileña Nauhany Leme Da Silva(660) se enfrenta en Octavos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(105) este jueves no antes de las 18:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Nauhany Leme Da Silva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Nauhany Leme Da Silva 2-1 (5-7, 6-4, 7-5) Astra Sharma
10/09/2026 US Open Juniors, Girls (Cuartos de final) Chukwumelije Clarke 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Nauhany Leme Da Silva
09/09/2026 US Open Juniors, Girls (Octavos de final) Felitsata Dorofeeva-Rybas 0-2 (2-6, 4-6) Nauhany Leme Da Silva
08/09/2026 US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Daniella Britton 1-1 (4-6, 7-6, 0-0) Nauhany Leme Da Silva
07/09/2026 US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Olivia Traynor 0-2 (6-7, 3-6) Nauhany Leme Da Silva

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Tikhonova 0-2 (0-6, 2-6) Kaitlin Quevedo
10/09/2026 Barranquilla (Cuartos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (5-7, 1-6) Claire Liu
09/09/2026 Barranquilla (Octavos de final) Kaitlin Quevedo 2-1 (5-7, 7-5, 6-1) Sara Sorribes Tormo
08/09/2026 Barranquilla (Dieciseisavos de final) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) Anna Rogers
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (4-6, 4-6) Elise Mertens

Kaitlin Quevedo convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-1.

Kaitlin Quevedo convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-1.

Kaitlin Quevedo rompe el servicio de Nauhany Leme Da Silva, tomando una ventaja de 5-1 en el 2.º set.

Kaitlin Quevedo rompe el servicio de Nauhany Leme Da Silva, tomando una ventaja de 5-1 en el 2.º set.

Nauhany Leme Da Silva consigue romper a Kaitlin Quevedo y ahora solo pierde por 1-4.

Nauhany Leme Da Silva consigue romper a Kaitlin Quevedo y ahora solo pierde por 1-4.

Kaitlin Quevedo rompe el servicio de Nauhany Leme Da Silva, tomando una ventaja de 4-0 en el 2.º set.

Kaitlin Quevedo rompe el servicio de Nauhany Leme Da Silva, tomando una ventaja de 4-0 en el 2.º set.

Kaitlin Quevedo convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Kaitlin Quevedo convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Kaitlin Quevedo rompe el servicio de Nauhany Leme Da Silva, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Kaitlin Quevedo rompe el servicio de Nauhany Leme Da Silva, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Kaitlin Quevedo se lleva el primer juego del 2.º set

Kaitlin Quevedo se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Kaitlin Quevedo servirá primero.

Inicio del segundo set. Kaitlin Quevedo servirá primero.

Kaitlin Quevedo convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2.

Kaitlin Quevedo convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2.

Kaitlin Quevedo se lleva el juego y domina ahora 5-2.

Kaitlin Quevedo se lleva el juego y domina ahora 5-2.

Kaitlin Quevedo rompe el servicio de Nauhany Leme Da Silva y se pone 4-2 por delante.

Kaitlin Quevedo rompe el servicio de Nauhany Leme Da Silva y se pone 4-2 por delante.

Kaitlin Quevedo se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Kaitlin Quevedo se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Contrabreak de Kaitlin Quevedo a Nauhany Leme Da Silva. Empate 2-2 en el marcador.

Contrabreak de Kaitlin Quevedo a Nauhany Leme Da Silva. Empate 2-2 en el marcador.

Nauhany Leme Da Silva rompe el servicio de Kaitlin Quevedo y se pone 2-1 por delante.

Nauhany Leme Da Silva rompe el servicio de Kaitlin Quevedo y se pone 2-1 por delante.

Nauhany Leme Da Silva gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Nauhany Leme Da Silva gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Kaitlin Quevedo gana el primer juego y domina 1-0

Kaitlin Quevedo gana el primer juego y domina 1-0

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