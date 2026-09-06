Navneet Raghuram - Kai Thompson, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Navneet Raghuram - Kai Thompson: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
El tenista estadounidense Navneet Raghuram(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista hongkonés Kai Thompson(1838) este domingo no antes de las 20:00.
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Últimos Resultados de Kai Thompson
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Kai Thompson
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Nicolas Baena
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Nikita Bilozertsev
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-0)
| Kai Thompson
|30/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Cuartos de final)
| Kai Thompson
| 1-2 (6-3, 6-7, 4-6)
| Zangar Nurlanuly
|28/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final)
| Matei Todoran
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Kai Thompson
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Kai Thompson
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Cooper Kose