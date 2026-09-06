Navneet Raghuram - Kai Thompson, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Navneet Raghuram - Kai Thompson: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys
Navneet Raghuram - Kai Thompson: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 19:05
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Navneet Raghuram(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista hongkonés Kai Thompson(1838) este domingo no antes de las 20:00.

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Últimos Resultados de Kai Thompson

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Kai Thompson 0-2 (6-7, 3-6) Nicolas Baena
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Nikita Bilozertsev 2-1 (4-6, 7-6, 6-0) Kai Thompson
30/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Cuartos de final) Kai Thompson 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) Zangar Nurlanuly
28/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final) Matei Todoran 0-2 (6-7, 3-6) Kai Thompson
26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Kai Thompson 2-0 (6-4, 6-2) Cooper Kose

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