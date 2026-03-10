Newcastle - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Newcastle - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de marzo de 2026.
El Newcastle se enfrenta en Octavos de final al Barcelona este martes a las 21:00, partido perteneciente al partido de ida de Champions en el estadio St James' Park
-Onces iniciales probables.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes.
BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Eric Garcia; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Newcastle.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/02/2026
| Champions
| Newcastle United
| 3-2
| Qarabag FK
|18/02/2026
| Champions
| Qarabag FK
| 1-6
| Newcastle United
|28/01/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 1-1
| Newcastle United
|21/01/2026
| Champions
| Newcastle United
| 3-0
| PSV Eindhoven
|10/12/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 2-2
| Newcastle United
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca