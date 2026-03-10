Newcastle - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Newcastle - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions
Onces Iniciales probables: Newcastle - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 10 marzo 2026 17:24
Seguir en

Madrid, 10 de marzo de 2026.

El Newcastle se enfrenta en Octavos de final al Barcelona este martes a las 21:00, partido perteneciente al partido de ida de Champions en el estadio St James' Park

-Onces iniciales probables.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes.
BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Eric Garcia; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Newcastle.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/02/2026 Champions Newcastle United 3-2 Qarabag FK
18/02/2026 Champions Qarabag FK 1-6 Newcastle United
28/01/2026 Champions Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
21/01/2026 Champions Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven
10/12/2025 Champions Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal
22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante
16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona
07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca

Contador

Contenido patrocinado