Nikoloz Basilashvili - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Nikoloz Basilashvili - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Nikoloz Basilashvili - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 10:02
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Madrid, 7 de mayo de 2026.

El tenista Georgiano Nikoloz Basilashvili(117) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Daniel Merida Aguilar(86) este jueves a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Nikoloz Basilashvili.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Rinky Hijikata 0-2 (3-6, 2-6) Nikoloz Basilashvili
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Elmer Moeller 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) Nikoloz Basilashvili
28/04/2026 Mauthausen (Dieciseisavos de final) Nikoloz Basilashvili 0-2 (3-6, 4-6) Sandro Kopp
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Nikoloz Basilashvili 0-2 (6-7, 6-7) Sebastian Ofner
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Patrick Kypson 1-2 (7-6, 6-7, 4-6) Nikoloz Basilashvili

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Tomas Barrios
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (7-5, 6-4) Mackenzie McDonald
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-4, 6-2) Daniel Merida Aguilar
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-3, 6-4) Corentin Moutet
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Marco Trungelliti 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) Daniel Merida Aguilar

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