Nikoloz Basilashvili - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Nikoloz Basilashvili - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de mayo de 2026.
El tenista Georgiano Nikoloz Basilashvili(117) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Daniel Merida Aguilar(86) este jueves a las 11:00.
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-Últimos Resultados de Nikoloz Basilashvili.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Rinky Hijikata
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Nikoloz Basilashvili
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Elmer Moeller
| 1-2 (6-4, 2-6, 6-7)
| Nikoloz Basilashvili
|28/04/2026
| Mauthausen (Dieciseisavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Sandro Kopp
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Sebastian Ofner
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Patrick Kypson
| 1-2 (7-6, 6-7, 4-6)
| Nikoloz Basilashvili
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Tomas Barrios
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Mackenzie McDonald
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Daniel Merida Aguilar
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Corentin Moutet
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marco Trungelliti
| 1-2 (4-6, 6-1, 6-7)
| Daniel Merida Aguilar