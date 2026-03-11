Novak Djokovic - Jack Draper, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 11 marzo 2026 18:19
Madrid, 11 de marzo de 2026.

El tenista Serbio Novak Djokovic(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Británico Jack Draper(14) este miércoles a las 19:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Novak Djokovic 2-1 (6-4, 1-6, 6-4) Aleksandar Kovacevic
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Novak Djokovic 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Kamil Majchrzak
01/02/2026 Australian Open ATP (Final) Carlos Alcaraz 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) Novak Djokovic
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) Jannik Sinner
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-3, 1-3) Novak Djokovic

-Últimos Resultados de Jack Draper.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (1-6, 5-7) Jack Draper
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Jack Draper
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Rinderknech 2-1 (7-5, 6-7, 6-4) Jack Draper
23/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 0-2 (6-7, 3-6) Jack Draper
05/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Viktor Durasovic 0-2 (2-6, 2-6) Jack Draper

