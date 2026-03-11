Novak Djokovic - Jack Draper, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Novak Djokovic - Jack Draper: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de marzo de 2026.
El tenista Serbio Novak Djokovic(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Británico Jack Draper(14) este miércoles a las 19:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Novak Djokovic
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-4)
| Aleksandar Kovacevic
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Novak Djokovic
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Kamil Majchrzak
|01/02/2026
| Australian Open ATP (Final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)
| Novak Djokovic
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)
| Jannik Sinner
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-3, 1-3)
| Novak Djokovic
-Últimos Resultados de Jack Draper.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Jack Draper
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Jack Draper
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 2-1 (7-5, 6-7, 6-4)
| Jack Draper
|23/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jack Draper
|05/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Viktor Durasovic
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jack Draper