Oksana Selekhmeteva - Kamilla Rakhimova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Oksana Selekhmeteva - Kamilla Rakhimova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA
Oksana Selekhmeteva - Kamilla Rakhimova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 17:32
Seguir en

Madrid, 4 de septiembre de 2026.

La tenista española Oksana Selekhmeteva(93) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open WTA a la tenista uzbeka Kamilla Rakhimova(92) este miércoles no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Oksana Selekhmeteva 0-2 (3-6, 0-6) Kamilla Rakhimova
20/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir) Kamilla Rakhimova 1-2 (6-7, 6-2, 1-6) Oksana Selekhmeteva
25/02/2026 ATX Open (Octavos de final) Kamilla Rakhimova 0-2 (2-6, 5-7) Oksana Selekhmeteva
27/03/2025 Antalya 2 (Octavos de final) Kamilla Rakhimova 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) Oksana Selekhmeteva
19/08/2024 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kamilla Rakhimova 2-0 (6-3, 6-2) Oksana Selekhmeteva

Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Oksana Selekhmeteva 0-2 (3-6, 0-6) Kamilla Rakhimova
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aoi Ito 0-2 (2-6, 4-6) Oksana Selekhmeteva
29/08/2026 Philadelphia (Semifinal) Oksana Selekhmeteva 0-2 (3-6, 6-7) Katie Volynets
27/08/2026 Philadelphia (Cuartos de final) Oksana Selekhmeteva 0-0 () Xiyu Wang
27/08/2026 Philadelphia (Octavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-1 (4-6, 7-6, 6-3) Capucine Jauffret

Últimos Resultados de Kamilla Rakhimova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Oksana Selekhmeteva 0-2 (3-6, 0-6) Kamilla Rakhimova
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kamilla Rakhimova 2-0 (7-6, 6-2) Barbora Krejcikova
23/08/2026 Monterrey Open, Qualification (Cuartos de final) Maria Timofeeva 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Kamilla Rakhimova
22/08/2026 Monterrey Open, Qualification (Octavos de final) Leolia Jeanjean 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) Kamilla Rakhimova
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Kamilla Rakhimova 1-2 (2-6, 7-5, 1-6) Maria Sakkari

Contador

Contenido patrocinado