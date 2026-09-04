Oksana Selekhmeteva - Kamilla Rakhimova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Oksana Selekhmeteva - Kamilla Rakhimova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
La tenista española Oksana Selekhmeteva(93) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open WTA a la tenista uzbeka Kamilla Rakhimova(92) este miércoles no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Kamilla Rakhimova
|20/06/2026
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir)
| Kamilla Rakhimova
| 1-2 (6-7, 6-2, 1-6)
| Oksana Selekhmeteva
|25/02/2026
| ATX Open (Octavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Oksana Selekhmeteva
|27/03/2025
| Antalya 2 (Octavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 1-2 (3-6, 6-3, 0-6)
| Oksana Selekhmeteva
|19/08/2024
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Oksana Selekhmeteva
Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Kamilla Rakhimova
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aoi Ito
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Oksana Selekhmeteva
|29/08/2026
| Philadelphia (Semifinal)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Katie Volynets
|27/08/2026
| Philadelphia (Cuartos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-0 ()
| Xiyu Wang
|27/08/2026
| Philadelphia (Octavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-3)
| Capucine Jauffret
Últimos Resultados de Kamilla Rakhimova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Kamilla Rakhimova
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Barbora Krejcikova
|23/08/2026
| Monterrey Open, Qualification (Cuartos de final)
| Maria Timofeeva
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Kamilla Rakhimova
|22/08/2026
| Monterrey Open, Qualification (Octavos de final)
| Leolia Jeanjean
| 1-2 (4-6, 6-4, 2-6)
| Kamilla Rakhimova
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 1-2 (2-6, 7-5, 1-6)
| Maria Sakkari