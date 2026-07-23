Oleksandra Oliynykova - Leyre Romero Gormaz, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Oleksandra Oliynykova - Leyre Romero Gormaz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de julio de 2026.
La tenista ucraniana Oleksandra Oliynykova(45) se enfrenta en Octavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista española Leyre Romero Gormaz(153) este jueves no antes de las 12:30.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Oleksandra Oliynykova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/07/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 2-1 (6-2, 3-6, 7-5)
| Nastasja Schunk
|18/07/2026
| Iasi Open (Semifinal)
| Mayar Sherif
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Oleksandra Oliynykova
|17/07/2026
| Iasi Open (Cuartos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Clara Burel
|16/07/2026
| Iasi Open (Octavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Elena Pridankina
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Ipek Oz
Últimos Resultados de Leyre Romero Gormaz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/07/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Leyre Romero Gormaz
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Veronika Erjavec
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Panna Udvardy
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-3)
| Leyre Romero Gormaz
|13/07/2026
| Iasi Open, Qualification (Sin Definir)
| Leyre Romero Gormaz
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Zhibek Kulambayeva
|12/07/2026
| Iasi Open, Qualification (Sin Definir)
| Leyre Romero Gormaz
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Cristiana Todoni
|09/07/2026
| Bastad (Cuartos de final)
| Simona Waltert
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Leyre Romero Gormaz