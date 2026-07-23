Oleksandra Oliynykova - Leyre Romero Gormaz, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Oleksandra Oliynykova - Leyre Romero Gormaz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open
Oleksandra Oliynykova - Leyre Romero Gormaz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 julio 2026 11:31
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Madrid, 23 de julio de 2026.

La tenista ucraniana Oleksandra Oliynykova(45) se enfrenta en Octavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista española Leyre Romero Gormaz(153) este jueves no antes de las 12:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Oleksandra Oliynykova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/07/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Oleksandra Oliynykova 2-1 (6-2, 3-6, 7-5) Nastasja Schunk
18/07/2026 Iasi Open (Semifinal) Mayar Sherif 2-0 (6-3, 6-1) Oleksandra Oliynykova
17/07/2026 Iasi Open (Cuartos de final) Oleksandra Oliynykova 2-0 (6-4, 7-5) Clara Burel
16/07/2026 Iasi Open (Octavos de final) Oleksandra Oliynykova 2-0 (6-1, 6-2) Elena Pridankina
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Oleksandra Oliynykova 2-0 (7-6, 7-6) Ipek Oz

Últimos Resultados de Leyre Romero Gormaz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/07/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Leyre Romero Gormaz 2-0 (6-2, 6-2) Veronika Erjavec
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Panna Udvardy 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) Leyre Romero Gormaz
13/07/2026 Iasi Open, Qualification (Sin Definir) Leyre Romero Gormaz 2-0 (6-1, 6-4) Zhibek Kulambayeva
12/07/2026 Iasi Open, Qualification (Sin Definir) Leyre Romero Gormaz 2-0 (6-0, 6-3) Cristiana Todoni
09/07/2026 Bastad (Cuartos de final) Simona Waltert 2-0 (6-2, 6-1) Leyre Romero Gormaz

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