Osasuna - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 26 de octubre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Asier Osambela, Alejandro Catena, Flavien Boyomo; Jon Moncayola, Lucas Torro, Moi Gomez, Abel Bretones; Ruben Garcia, Ante Budimir, Victor Munoz.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Damian Rodriguez, Ilaix Moriba, Mihailo Ristic; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2025 LaLiga Celta 1-0 Osasuna 01/09/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Celta 04/02/2024 LaLiga Osasuna 0-3 Celta 13/08/2023 LaLiga Celta 0-2 Osasuna 06/03/2023 LaLiga Osasuna 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.