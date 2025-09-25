Osasuna - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de septiembre de 2025.
El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Elche este jueves a las 19:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 11
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 10
| 6
|7
| Permanencia
| Elche
| 9
| 5
|13
| Permanencia
| Osasuna
| 6
| 5
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Iker Benito, Jon Moncayola, Lucas Torro, Abel Bretones; Ruben Garcia, Ante Budimir, Victor Munoz.
ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera; Aleix Febas, Marc Aguado, Federico Redondo; Andre Silva, Rafa Mir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/04/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Elche
|22/01/2023
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis