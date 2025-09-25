Osasuna - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de septiembre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Elche este jueves a las 19:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 11 6 5 Europa League Athletic Bilbao 10 6 6 Conference League Getafe 10 6 7 Permanencia Elche 9 5 13 Permanencia Osasuna 6 5 18 Descenso Real Oviedo 3 5 19 Descenso Mallorca 2 6 20 Descenso Girona 2 6

-Onces iniciales probables.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Iker Benito, Jon Moncayola, Lucas Torro, Abel Bretones; Ruben Garcia, Ante Budimir, Victor Munoz.

ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera; Aleix Febas, Marc Aguado, Federico Redondo; Andre Silva, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/04/2023 LaLiga Osasuna 2-1 Elche 22/01/2023 LaLiga Elche 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Elche.